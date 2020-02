Dragagem do Rio São Domingos Continua e Percorre Vila São Luís

Medida fundamental para prevenir enchentes, a dragagem do rio São Domingos é realizada de forma contínua em Catanduva. Na atual fase, as máquinas percorrem a Vila São Luís. Posteriormente será a vez dos lagos receberem o serviço.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, o engenheiro Marco Antônio Machado, o serviço se mantém independente do clima ou tempo. “A limpeza continua, com máquinas fazendo a desobstrução, a abertura do canal para garantir o escoamento da água no rio São Domingos. O trabalho prossegue nos meses de janeiro e fevereiro, que como consequência, se revelam os mais chuvosos”, complementou.

O desassoreamento prosseguirá também pelos córregos, como o Retirinho, com a retirada de todo o material que possa interromper a passagem da água. “Queremos, com essa ação, principalmente nesse período tão chuvoso, deixar o canal livre, para garantir a vazão da água”, destacou.

Desenvolvido desde 2017, o trabalho é feito de forma contínua ao longo de cada ano. Além da região central, o serviço é desempenhado também em bairros que são prejudicados com as enchentes. Com máquinas, os profissionais fazem a retirada de mato, areia e outros itens que possam atrapalhar o curso d’ água.

Myllaynne Lima

Da Reportagem local