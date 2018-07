Donos de 62 Chácaras Têm 10 Dias Para Apresentarem Projeto de Fossa Séptica

Os donos de 62 chácaras que ficam localizadas no bairro Morada dos Executivos têm 10 dias para apresentarem projeto de regularização dos tanques sépticos, também conhecidos como fossas sépticas, das propriedades. A informação foi publicada no Imprensa Oficial de ontem (26), que também reúne a relação completa dos responsáveis por cada chácara.

Os donos desses imóveis devem comparecer na sede da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) no prazo estipulado e procurar o Setor de Engenharia, onde devem apresentar o projeto de regularização. O horário disponível é das 8 às 11 horas ou das 13 às 16h30. Na relação que consta no Imprensa, estão as chácaras localizados na rua Alberto Gozo, Gino Merighi e Lavras.

“O não atendimento implicará em autuação pela SAEC em vista de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Nº 1.539/2015, celebrado com o Ministério Púbico da Comarca de Catanduva”, informa o setor.

Em junho do ano passado, a Saec realizou fiscalização em outro bairro, o Jardim dos Coqueiros. Naquela época, das 96 chácaras que foram cadastradas, 83 passaram por vistoria e apenas 22 estavam em situação regular. As demais precisavam passar por adequações para enquadramento nas normas técnicas vigentes de acordo com a Promotoria Pública.

Cada sistema deve contar com a fossa séptica, seguida de filtro biológico e sumidouro.

“É importante que os proprietários estejam atentos às notificações, para que procedam às adequações e, desta forma, evitem autuações. A execução do serviço, após a aprovação do projeto, deve ser imediata”, explicou o engenheiro Marcos Augusto Jardim, superintendente da Saec na data.

As adequações, que devem chegar em todas as chácaras da cidade, tem como principal objetivo o bem-estar dos moradores e proprietários das chácaras. A irregularidade, de acordo com a Saec, permite que detritos contaminem o lençol freático e como consequência a água usada para o uso pessoal, jardinagem, piscinas e no consumo de vizinhos próximos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local