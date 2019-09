Domingo Termina Com Quatro Incêndios Em Catanduva

No inicio da noite de domingo (8) quem estava entre começo da Avenida Jose Nelson Machado até perto do Conjunto Esportivo podia ver e sentir uma fumaça de queimada poluindo e deixando o ar irrespirável.

Segundo o Capitão dos Bombeiros de Catanduva, José Luciano Val, foram três incêndios em lugares diferentes dentro da cidade- um na Rua Porto Novo, outro na Avenida Daniel Soubhia e outro na Rua Riacho Fundo, e o quatro se tratou de uma queimada na zona rural.

As equipes trabalharam de forma agilizada para o combate do fogo e nada mais grave aconteceu. “Infelizmente, mais uma vez, incêndios aconteceram e isso ajuda a piorar a saúde da população e nada de sério aconteceu graças à rápida ação dos profissionais do Corpo de Bombeiros, mas continuamos enfatizando que as pessoas devem se conscientizar que nesta época de baixa umidade do ar é propício que qualquer fagulha se torne uma queimada de grande proporção”, finaliza o Capitão.

O maior pico de focos de calor ocorre em setembro, época do ano em que o clima está mais seco e, consequentemente, as queimadas se tornam mais frequentes. Mas, se temperaturas altas, clima seco e falta de chuva são fatores que contribuem para o surgimento de focos de incêndio, a intervenção do homem é sem dúvida alguma a principal causa dessas ocorrências, que já estão acontecendo em grande número.

Na semana passada foi registrado, na sexta (6), próximo ao IML de Catanduva, Um incêndio em área urbana. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura existe uma multa de 500 UFRCs – Unidades Fiscais de Referência de Catanduva, além de uma UFRC por metro quadrado ou fração de vegetação queimada caso a pessoa é pega ateando fogo ou para o dono do terreno. O valor total passa de R$ 1.400.

Para controlar as queimadas, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193. A maior ferramenta da população, para coibir esse tipo de ação criminosa é a denúncia à Patrulha Ambiental, pelo telefone 153, ou à Ouvidoria da Prefeitura, seja pelo 0800-772-9152 ou pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva. A ligação pode ser feita de forma anônima, desde que o endereço seja informado, assim como o número ou ponto de referência da área incendiada, alertando sobre a maneira correta de relatar às autoridades em caso de ação criminosa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local