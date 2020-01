Domingo Tem a Primeira Atração do ‘Cultura no Bosque’ 2020

Tradição para o período de férias escolares, o projeto “Cultura no Bosque” está com a agenda de atrações para 2020 definida. As apresentações são realizadas aos domingos, nos meses de janeiro e julho, no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner. No total, serão seis espetáculos para divertir adultos e crianças.

O primeiro espetáculo será no domingo (12) com a Cia Fora dos Trilhos com a peça ‘As Três Palavras Divinas’. Com texto e direção de Rafael Back, direção musical de Vine Spina e Maju Malavaes, a produção conta a história do sapateiro Simão, que está em busca de dinheiro para sustentar a família. Na jornada, ele conhece Miguel, um anjo que foi enviado por Deus para a Terra com a missão de descobrir o significado das três palavras divinas.

E ainda para Janeiro tem: 19/01 – Gonzaga para Crianças – Grupo Cabrabão, 16/01 – Ciranda das Seis Cordas – Grupo Brincando e Aprendendo.

As peças foram escolhidas por meio do edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. A Comissão de Seleção de Projetos Técnicos definiu quatro propostas, de três proponentes. Para compor a programação, crianças, adolescentes e adultos do Programa de Oficinas Culturais da Estação Cultura também vão se apresentar.

“Além de estimular a apreciação das artes, as diversas atrações do Cultura no Bosque são responsáveis por fazer com que as crianças aprendam de maneira lúdica, trazendo reflexões importantes desde cedo”, destaca a secretária de Cultura da prefeitura.

As exibições começam sempre às 15 horas, mas antes, a partir das 13h30, o público poderá participar das atividades do “Cultura Móvel”, levará oficina de Pintura em Tela com a arte-educadora Iara Rosa. A atividade é direcionada a crianças com idades entre 6 e 10 anos, com 15 vagas disponibilizadas na ordem de chegada. O Cultura Móvel também traz a biblioteca itinerante com opções de leitura.

A programação é gratuita, com iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Ariane Pio

Da Reportagem Local