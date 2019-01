‘Domingo é Dia de Teatro’ Estreia em Rio Preto e Atrai Catanduvenses

O projeto ‘Domingo é Dia de Teatro’, pioneiro e exclusivo de um shopping de São José do Rio Preto, que apresenta peças de teatro e espetáculos musicais gratuitos com o elenco do Grupo Lígia Aydar, está de volta para circuito esse ano. A grande estreia, que contará com a adaptação especial de ‘O Pequeno Príncipe’, será neste domingo (13), em frente à Escola de Artes Lígia Aydar, no Piso Superior do empreendimento e é opção de diversão para os catanduvenses.

Em 2019, os espetáculos serão divididos em edições temáticas mês a mês.

Janeiro, por exemplo, será o mês dos escritores franceses, trazendo adaptações de obras conhecidas e populares. Além da famosa história de Antoine de Saint Exupery, nos próximos domingos será trazido ‘A Bela e a Fera’ (originalmente escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot) e ‘Corcunda de Notre Dame’, de Victor Hugo. Na sequência, vem: Fevereiro em Alto Mar, Março Brasileiro, Abril Açucarado, Maio nas Arábias, Junho no Castelo, Julho na Selva, Agosto em Reinos Distantes, Setembro dos Clássicos da Floresta e Outubro Não Tão Assombrado.

De acordo com Guilherme Galli, gerente geral do shopping, “junto com a direção artística do Grupo Lígia Aydar, formatamos uma programação variada, com grandes clássicos, para que os clientes vivenciem novas experiências a cada visita ao shopping e aproveitem os momentos de lazer e diversão em família”.

Confira a programação de Janeiro

Janeiro dos Escritores Franceses

O Pequeno Príncipe

Data: 13/1

Sinopse: Um piloto cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança loura e frágil. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante. Na convivência com o piloto perdido, os dois repensam os seus valores e encontram o sentido da vida.

A Bela e A Fera

Data: 20/1

Sinopse: Bela é uma linda menina do campo que fica presa no castelo da terrível Fera. Com o passar do tempo, começa a ver que as aparências podem enganar e uma linda história de amor surge entre essas pessoas tão diferentes.

Corcunda de Notre Dame

Data: 27/1

Sinopse: Um corcunda que vive na escuridão resolve sair de seu refúgio e conhece Esmeralda, uma jovem cigana por quem se apaixona, mas para viver esse amor ele terá antes que enfrentar o poderoso Frolo.

Da Reportagem Local