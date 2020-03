Dom Mamede Divulga Como Será Semana Santa Na Diocese De Catanduva Devido Ao COVID-19

O Bispo Dom Mamede da Diocese de Catanduva publicou em rede social como será o cronograma da Semana Santa da igreja Católica para a Páscoa. Segundo Dom Mamede na Semana Santa, as igrejas continuarão abertas para a oração pessoal, mas sem aglomeração. Os fiéis sejam incentivados a permanecerem em oração, em suas casas, através das missas transmitidas pelos meios de comunicação. O atendimento das confissões e a assistência aos enfermos necessitam ser organizados. A Páscoa não pode ser transferida. Por isso, apesar das restrições em vigor, vai celebrá-la do melhor modo possível.

DOMINGO DE RAMOS: Não há a benção e a procissão de ramos. Contudo, se as circunstâncias o permitirem, podem ser tomadas iniciativas de se utilizar veículos para saída dos sacerdotes às ruas, e bençãos aos paroquianos, os quais deverão permanecer isolados em suas casas, deixando seus ramos às portas ou janelas para serem abençoados. A coleta para a Campanha da Fraternidade será transferida para uma data a ser oportunamente divulgada.

MISSA DO CRISMA: Está sendo transferida para outra data, tão logo seja possível reunir novamente grande número de pessoas. Os santos óleos abençoados, no ano passado, continuarão a ser utilizados até a celebração da Missa do Crisma, cuja data será oportunamente divulgada.

QUINTA-FEIRA SANTA: “O Lava-Pés, já opcional, é omitido; contudo, permite-se a sua realização em apenas uma pessoa, representando a comunidade toda inteira. No final da Missa na Ceia do Senhor, a procissão também é omitida e o Santíssimo Sacramento é mantido no tabernáculo”.

SEXTA-FEIRA SANTA: Na Celebração da Paixão do Senhor, às 15 h, na Oração Universal deve ser acrescentada uma prece especial “pelos que padecem a pandemia do Covid-19”. Não deve ocorrer o beijo na cruz por parte dos fiéis que, porventura, se encontrem participando da celebração.

VIGÍLIA DA PÁSCOA: Na Liturgia Batismal não serão celebrados batismos; permanecerá apenas a renovação das promessas batismais. A Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística sejam realizadas, como de costume, conforme o Missal Romano.

Para ver o texto completo acesse: https://www.diocesedecatanduva.org.br/semana-santa-na-diocese-de-catanduva/?fbclid=IwAR2GgWXQJbQmvaiosnPUs7VTUvBdXaMZsG4TlUppCm9VQsGLuZbz1Fw7P_k.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

