Dois Motivos Para Comemorar: o Novo Ano e a Nova Idade

Se a chegada de um novo ano já é motivo para reunir os mais queridos e comemorar, imagina para aqueles que completam nova idade no primeiro dia do ano? A reportagem de O Regional quis conhecer como é fazer aniversário no ano novo. Por isso, lançou o convite para que os seguidores da página do Jornal no Facebook contassem suas histórias. Alguns aniversariantes adoram a coincidência das datas. Outros não.

Para Daiane Arantes Machado, o nascimento do pequeno Davi Lucas no dia 1º de Janeiro é motivo de comemoração em dobro. Em 2019, ele completa quatro anos. “Eu e minha família comemoramos as duas datas. No Ano Novo nós cantamos parabéns para o Davi com aqueles que estão conosco na ceia; mas eu sempre faço um bolo em casa depois. O Davi ganha dois presentes. A maioria dá um presente melhor no Natal, mas não deixa o aniversário passar em branco. Ele sempre ganha uma lembrancinha”, conta.

A avó de Davi, Elisete Arantes, comenta que a família é festeira, e a coincidência das datas é apenas um motivo para celebrar a vida com mais intensidade. “O nascimento do Davi neste dia veio para dar mais alegria para nossa família. Não tem como deixarmos de comemorar”, disse.

Rúbia Piccolo, 18 anos, confessou que precisou se acostumar com ter que dividir a data do seu nascimento, com outra data especial. “Quando criança eu me incomodava bastante pelo fato de todos os meus amigos fazerem festa no dia do próprio aniversário e eu não poder por não ter buffet nenhum funcionando e os amigos viajando. Hoje encaro a data com altos e baixos, infelizmente nem todo mundo lembra de me parabenizar, por estarem ocupados celebrando o Ano Novo.

Contudo, é com isso que vejo quem realmente está ao meu lado e se importa com a minha data, além da virada do ano. Geralmente são parentes e alguns amigos próximos que, ou estão comigo no dia ou me enviam mensagens e ligações logo na virada do ano”, revelou. Mas, para Rúbia, há um fator que só quem celebra nova idade na virada do ano pode ter: a queima de fogos. “Nem todos tem o privilégio de ver o mundo todo fazendo contagem regressiva e soltando fogos no dia do seu aniversário”, complementa.

Rosana Castro já revela que não gostaria que as datas coincidissem. “Eu acho meio frustrante porque todos lembram somente da virada do ano. Queria poder fazer uma festa só para mim”.

Na família de Silvia Cezare as comemorações são unidas. “Eu comemoro as datas, mas é somente uma festa com as duas comemorações”.

