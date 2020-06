Doenças de Inverno: Como se Proteger dos Olhos Secos e das Principais “ites” da Estação

O dia 20 de Junho marca o início do inverno no Hemisfério Sul e, com ele, muitas doenças tornam-se mais propensas a se manifestar nessa época do ano, como a Síndrome do Olho Seco e também as doenças respiratórias.

Além das famosas “ites” (rinite, sinusite, bronquite, laringite e faringite), asma, pneumonia e gripes são alguns dos problemas que deixam os consultório cheios nesta época.

O otorrinolaringologista Waldecir Veni Sacchetin, do Instituto Sacchetin, explica que o clima ameno e seco favorece o surgimento dessas doenças. “As reações alérgicas, como a rinite, são causadas, em sua grande maioria, pelos ácaros, micro-organismos encontrados na poeira”, disse Sacchetin.

Para se proteger o especialista recomenda: “Evite ficar em lugares fechados, lave as mãos constantemente, beba bastante líquido, lave as roupas de frios guardadas há algum tempo antes de usá-las novamente, mantenha os ambientes arejados, higienize o nariz com soro e use umidificadores nos quartos, mas com moderação, pois o mau uso pode contribuir com a proliferação de fungos e bactérias.”

A baixa umidade relativa do ar no inverno também traz preocupações com a saúde dos olhos. É que esse inconveniente somado ao costume de permanecer por muito tempo em frente ao computador pode causar a Síndrome do Olho Seco. Segundo a Associação dos Portadores de Olho Seco (Apos), a doença afeta cerca de 30% da população em todo o mundo.

A oftalmologista Thaissa Faloppa Duarte, do HO Redentora, explica que a Síndrome do Olho Seco é um problema ocular que afeta a produção de lágrima ou a sua composição, causando o ressecamento dos olhos e sinais como, vermelhidão, ardência, coceira, sensibilidade exagerada à luz e sensação de “areia” nos olhos. “A causa pode envolver vários fatores, mas o aumento de queixas durante o inverno está relacionada aos baixos índices de umidade, característicos da estação, que contribuiu para intensificar a perda da lágrima pela evaporação”, explicou Duarte.

A especialista alerta que o diagnóstico e tratamento adequados são fundamentais para evitar o agravamento do problema e principalmente melhorar o bem-estar do paciente. “Ao sentir os primeiros incômodos, o ideal é procurar um oftalmologista para indicar o tratamento adequado. É fundamental que as pessoas nunca façam a automedicação”, alertou Duarte.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook