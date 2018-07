Docentes de Catanduva Apresentam Trabalhos Na França

As professoras de biomedicina do Centro Universitário Padre Albino apresentaram trabalhos na França. Ana Paula Girol, Andréia de Haro Moreno e Sara de Souza Costa participaram 7ª edição do Congresso Internacional sobre Plantas Medicinais e Aromáticas (CIPAM) que aconteceu no último mês, em Toulouse – França. Ao todo, foram oito trabalhos apresentados.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Fitoterápicos da UNIFIPA, que tem a participação de docentes, discentes e técnicos dos cursos de Biomedicina e Medicina. Dois desses trabalhos foram apresentados como comunicação oral pelas professoras Ana Paula e Andréia.

Por meio da Assessoria de Comunicação da Fundação Padre Albino e como coordenadora do curso da instituição, Girol ressaltou a importância da participação da UNIFIPA no CIPAM por se tratar da representatividade do tema no Brasil em outro país. “Segundo o Coordenador Científico do Congresso, o Brasil esteve muito bem representado no evento” , confessou.

Também em Junho, outro trabalho desenvolvido com alunos do curso de Medicina da UNIFIPA, “Proteína Anexina A1 em modelo de ceratite infecciosa: possibilidade terapêutica?”, orientado pela Profª Drª Ana Paula, foi apresentado no XX Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, no Rio de Janeiro. O trabalho obteve o primeiro prêmio na categoria pôster eletrônico.

Da reportagem local