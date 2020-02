Docentes da Rede Estadual Podem Concorrer a Bolsa de Estudos nos EUA

O Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) continua a receber inscrições de professores da rede estadual. Os interessados têm até o dia 14 de fevereiro para manifestar o interesse de participar do programa. O edital está disponível na internet, bem como o formulário de inscrição.

Parceria da Diretoria de Relações Internacionais e da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica na Secretaria da Educação com a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil e com a Comissão Fulbright, o programa oferece um curso intensivo em universidade norte-americana, com atividades acadêmicas e culturais para capacitar os docentes para se comunicarem na segunda língua e melhorarem a aprendizagem dos alunos.

“Recomendo a todos os professores que façam o curso, que mudou minha forma de aprender e também de ensinar. Tivemos novas metodologias de ensino, novas formas de ver as coisas e passar aos jovens. É um curso bastante intenso, mas vale a pena”, pontua José Carlos, professor da rede que fez o programa em 2013.

Requisitos

É preciso cumprir alguns requisitos para participar da formação. O docente precisa ser concursado, com estágio probatório concluí o e estar ministrando, no ato da inscrição e até a implementação da bolsa, aula de língua inglesa na rede pública estadual, municipal ou distrital de educação básica; e realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa TOEFL ITP.

Os cursos duram seis semanas e a bola contempla vários benefícios: passagem aérea; ajuda de custo; reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV); seguro saúde; deslocamento nos Estados Unidos: trajeto aeroporto/universidade/aeroporto; alojamento em instalações do campus universitário onde o curso será realizado; alimentação; taxas escolares; materiais didáticos a serem utilizados nos cursos e a passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.

“O programa é muito bom. Tivemos assessoria de todo mundo e conhecemos novas culturas e formas de aprender o inglês. Eu me senti estudante de novo e conheci muita gente legal”, revela Caroline Gomes, professora de inglês na Prefeitura de São Paulo e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Fullbright.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local