Docente Garante que Controle de Estoque é Determinante Para Competitividade Empresarial

Administrar uma empresa exige conhecimento em várias áreas para que toda a organização funcione adequadamente. O setor de compras, que garante, entre outros processos, o estoque de produtos, é uma dessas áreas essenciais para a manutenção das atividades. “Ter uma boa estrutura de compras dentro da empresa, alinhada a uma gestão dos materiais, tornou-se fator determinante para a competitividade empresarial”, explica Vinicius Salvador, docente da área de gestão e negócios do Senac Catanduva. De acordo com o especialista, todas as decisões de uma empresa impactam diretamente na organização de seus insumos. “Se não há uma boa administração e um bom controle de estoque, isso acaba impactando na ruptura das vendas. Sem o produto, o consumidor passa a comprar do concorrente”, completa. O controle dos produtos é somente uma das tarefas do responsável pelo estoque. Ter conhecimento dos impostos nas aquisições e planejar o período correto das compras trará benefícios para empresa, como evitar aquisições de insumos fora do planejamento. Nesta perspectiva, para quem almeja entender mais da área ou se capacitar, o Senac Catanduva oferece o curso livre Compras e Administração de Materiais. As informações completas e inscrições estão disponíveis no Portal Senac: www.sp.senac.br/catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local