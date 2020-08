Docente Explica os Benefícios da Massoterapia Para o Bem-Estar Físico e Emocional

A rotina atribulada, o estresse provocado por diferentes fatores, à má postura. As causas das dores musculares são diversas e elas podem surgir em todo o corpo, em qualquer época. “O corpo é um reflexo do nosso comportamento e também do nosso emocional, por isso, é natural que apareçam alguns desconfortos”, explica a docente do curso técnico em Massoterapia do Senac Catanduva, Marcela Verza.

De acordo com a especialista, as técnicas de massagem terapêutica podem ser usadas como complemento de outras terapias para aplacar essas dores. A massoterapia auxilia no tratamento de dores e é uma das Práticas Integrativas e Complementares, do Ministério da Saúde.

“O atendimento massoterapêutico não irá substituir nenhum outro tratamento, como o uso de medicamento, por exemplo, porém, ele auxiliará a liberação de hormônios para uma sensação de alívio, proporcionando bem-estar físico e emocional para o paciente”, contextualiza a docente.

Um dos diferenciais do profissional habilitado em massoterapia é o atendimento personalizado. “A bagagem teórica é muito importante para auxiliar os pacientes, já que o massoterapeuta não irá realizar apenas uma massagem, ele fará avaliação das dores musculares e como isso está impactando no corpo da pessoa. Esse conhecimento só é possível a partir do estudo e conhecimento sobre anatomia e fisiologia humana”, pontua Marcela.

Para quem estiver interessado na área e em busca de formação reconhecida nacionalmente, o Senac Catanduva está com inscrições abertas para o curso técnico em Massoterapia. As aulas, que podem iniciar remotamente, começam no dia 21 de setembro. Para mais informações, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/catanduva.

Mylaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook