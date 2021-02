Docente do Senac Catanduva Fala Sobre a Importância da Qualificação Para Empreender

Se o brasileiro já tinha como característica empreender por necessidade e buscar soluções criativas para gerar renda, parece que a pandemia do coronavírus pode ter intensificado esse movimento. Segundo dados da Receita Federal, apenas em 2020 foram registrados 2,6 milhões de novos Microempreendedores Individuais (MEIs), o maior montante dos últimos cinco anos. Com isso, o país chegou a 11,3 milhões de MEIs ativos, 20% a mais do que no fim de 2019.

No entanto, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que 21% das novas empresas fecham após o primeiro ano e seis em cada dez negócios encerram suas atividades com menos de cinco anos de vida. A docente do Senac Catanduva, Daniele Franson Sanches, aponta que um dos motivos que leva a esse cenário é a falta de preparo para a gestão do negócio. “O brasileiro não busca a qualificação que lhe dará ferramentas para estruturação de um negócio de sucesso”, afirma.

Nesse sentido, Daniele destaca as metodologias ativas adotadas pelos cursos técnicos do Senac Catanduva como um diferencial para quem deseja empreender. “A atitude empreendedora está presente em todos os cursos, tornando o aprendizado prático. Ou seja, o aluno vivencia, durante a formação, situações reais para desenvolver competências de gestão”, explica.

A especialista lembra que empreender não é, necessariamente, abrir o próprio negócio. “A atitude empreendedora como marca pessoal é importante na carreira de qualquer profissional, independentemente se ele está à frente de um negócio ou trabalhando em uma empresa ou organização”, ressalta.

O Senac Catanduva está com inscrições abertas para cursos técnicos na área de gestão e negócios que podem ajudar quem quer empreender. As turmas de Técnico em Administração e Técnico em Finanças começam em março. “Além da metodologia ativa para desenvolver competências e aprender por projetos, a instituição tem um olhar para o futuro da educação, por isso, adaptou-se rapidamente ao ensino híbrido, mantendo a qualidade do aprendizado no formato de aulas remotas”, finaliza a docente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local