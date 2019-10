Docente de Nutrição do Imes Apresenta Trabalhos Científicos em Alagoas

A professora Maria Luiza Silva Fazio, que é docente do curso de Nutrição do Imes – Instituto Municipal de Educação de Catanduva, participou do 30º CBM – Congresso Brasileiro de Microbiologia, que começou no último domingo, dia 6 de outubro, e se estende até hoje, dia 9. O Congresso acontece no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, Alagoas.

No evento, a professora conquistou a oportunidade de apresentar as duas seguintes pesquisas desenvolvidas sob a sua orientação: ‘ANTIBACTERIAL ACTION OF IN NATURA MUSHROOMS’, que foi desenvolvida pela ex-aluna Maria Carolina Scaldelai, e ‘ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CAJEPUT, CAMEL GRASS, LEMON GRASS, CAT`S HERB AND SCOTLAND MINT ESSENTIAL OILS’, desenvolvida pela aluna Natália Marasco – e ambas com a participação do técnico de laboratório do Imes, Mairto Roberis Geromel –.

Também participou do evento, apresentando o trabalho intitulado ‘ANTIBACTERIAL POTENTIAL OF HONEY AND PROPOLIS’, a ex-aluna Larissa Paulino. Trabalho cujo desenvolvimento também foi realizado sob a orientação da professora Maria Luiza e participação de Mairto Roberis Geromel. A nota oficial do Imes de Catanduva ainda enfatiza que o CBM 2019 é considerado um dos mais importantes da área realizados no Brasil.

Outro estaque

Há dois meses, conforme noticiado pelo O Regional, a estudante Vitória Betussi, que está no 2º ano do curso de Psicologia do IMES – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, venceu o prêmio de 1º lugar na categoria ‘melhor trabalho acadêmico’ no II Encontro Acadêmico de Psicologia da FAMERP – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Nesta edição de 2019, o tema foi ‘Avanços e desafios no século 21’, e foi realizada no último dia 17 de agosto, no Centro de Convenções da faculdade.

O trabalho de Vitória é denominado ‘Delineamento da atuação do psicólogo em unidades hospitalares: Revisão sistemática’, e foi feito sob orientação do professor Fulvio Bérgamo Trevizan, que ministra as disciplinas Seminários de Pesquisa e Psicologia Hospitalar na faculdade catanduvense.

Da Reportagem Local