Docente da Fatec Catanduva apresenta projeto em conferência do Chile

O docente da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo do curso de Automação Industrial, Diego Bruno, esteve ontem (9) apresentando seu projeto na “Robot Vision 2019” no Chile. O evento reuniu cerca de 125 participantes de 23 países, são eles, Alemanha, Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Dinamarca, Equador, França, Índia, Japão, México, Holanda, Nicarágua, Peru, Inglaterra, Uruguai e Estados Unidos.

De acordo com Diego, apresentar o projeto em outro país é uma maneira de compartilhar e contribuir seu conhecimento. “Essa foi minha primeira vez no Chile. Trabalho em minhas pesquisas juntamente com peruanos, colombianos e outros países, na USP de São Carlos, mas visitar essa região foi bem legal. A sensação de ter meu projeto divulgado em outros países e outras culturas me deixa bem feliz. É sinal de que estou contribuindo com a sociedade com meu projeto”, destacou.

Essa foi a última viagem internacional feita pelo professor este ano, para 2020 Diego pretende continuar com suas pesquisas. “Este ano foi a última viagem, depois de rodar o país todo paro por aqui. Também estive no Hawaii, EUA, em janeiro, sem dúvidas foi a viagem mais incrível que fiz. No próximo ano pretendo continuar com minhas pesquisas na área de veículos autônomos e sistemas para suporte a correção de falhas humanas no trânsito. O que mais mata no mundo é o trânsito e cerca de 90% dos casos é por falha humana. É neste problema que pretendo trabalhar e diminuir os problemas com a robotização de carros e caminhões”, ressaltou.

O IEEE RAS International Summer School on Deep Learning for Robotic Vision (Escola internacional de verão de aprendizagem profunda para visão robótica) será até o dia 13 de Dezembro, em Santiago e Rancagua, Chile. O evento é dedicado ao avanço da teoria e prática da engenharia nos campos da eletricidade, eletrônica e computação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local