Doações Para o ‘Conte Comigo’ em Prol da Creche Irmã Sheila Encerram Hoje

Ainda dá tempo de se unir a rede de solidariedade do Projeto ‘Conte Comigo’ da FATEC Catanduva e realizar doações. A ação é idealizada por alunos do 5º módulo de Gestão Empresarial, e é promovida semestralmente pelas classes da manhã e noite, com objetivo de contribuir com o aprendizado e ao mesmo tempo em que com uma instituição do município. A Creche Irmã Sheila foi à escolhida neste ano pelos alunos do módulo noturno do curso.

Devido à pandemia provocada pelo coronavírus as doações estão sendo feitas através do WhatsApp. O grupo está arrecadando detergente, água sanitária, álcool em gel, álcool líquido, sabão em pó, sabão em barra, amaciante, luvas cirúrgicas, luvas para limpeza (borracha), vassoura, papel toalha, saco de lixo, rodo, panos de limpeza, desinfetante, papel higiênico, sabonete líquido, sabonete em barra, pasta de dente, toalhas de rosto, toalhas para banho, roupas de cama (solteiro), palha de aço, esponja e saponáceo. Além disso, os alunos também estão promovendo uma doação online por meio de um site de arrecadações (http://vaka.me/1075912). Para contribuir, basta acessar as páginas do projeto nas redes sociais e ou pelo telefone (17)99791-4943.

A CRECHE

A Creche Irmã Sheila atende a 150 crianças do município, entre 4 meses a 6 anos de idade, proporcionando desenvolvimento e aprendizado. A instituição é mantida parcialmente pela Prefeitura e, por meio de arrecadações e doações, consegue atender a demanda de maneira satisfatória.

