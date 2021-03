Doações Para a Associação São Vicente de Paulo Podem Ser Feitas Pela Conta de Água

A Associação de Assistência São Vicente de Paulo – “Vila São Vicente” como é mais conhecida por todos, é uma Instituição que oferece serviço de acolhimento aos idosos de Catanduva com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente ou com diversos graus de dependência.

A Instituição foi fundada em 1939 pelo Padre Monsenhor Albino, sendo uma entidade filantrópica com a possibilidade de abrigar 90 idosos entre homens e mulheres. A composição da “Vila” é de dois pavilhões, um masculino e um feminino e 24 casinhas. O pavilhão masculino é uma construção mais recente, porém, o pavilhão feminino foi construído em 1939, e por ser uma construção muito antiga, não atende as exigências atuais dos órgãos sanitários e está em más condições estruturais, colocando em risco a vida das idosas ali abrigadas, sendo necessário sua demolição e reconstrução. Em busca de recursos para realização dessa obra, a instituição mediante a aprovação da Lei – nº 5798, de 02/09/2016, está recebendo doações da população através da conta de água da SAEC. O valor estipulado por cada munícipe, para doação, será mensalmente cobrado junto a conta de água e repassado na íntegra para a entidade. O interessado em contribuir deve assinar uma autorização junto a entidade ou nas Paróquias de Catanduva.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (17)3522-4361. A Vila São Vicente fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, nº 261, Vila Celso.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local