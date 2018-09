Do Tradicional ao Gourmet, Sorvetes Conquistam Paladar Dos Catanduvenses

O dia 23 de setembro é dedicado a uma das sobremesas preferidas na mesa da população: o sorvete. Em uma variedade de sabores e tipos, os gelados conquistam cada vez mais o paladar de crianças, adultos e idosos. Nossa reportagem percorreu algumas sorveterias da cidade e conversou com alguns catanduvenses que afirmaram ser amantes do doce.

“Aprecio todos da família do chocolate, desde o simples ao Ovomaltine”, disse Rita Lopes.

“Torta de limão e mousse de maracujá são os meus preferidos”, confessou Zilda Damiani.

“Meus favoritos são amarula e cookies”, contou Marcelo Ferreira.

“Sempre que opto pelo sorvete, vou até uma sorveteria que faz um de jabuticaba. É delicioso”, disse Sandra Regina.

Em um estabelecimento de Catanduva, as opções mais procuradas são Nutella, Ninho Trufado e Doce de Leite. “Como trabalho com a produção caseira, meus clientes preferem os sabores tradicionais de massa. O ninho trufado é um dos que não podem faltar”, confessou o proprietário.

Em outro comércio, as preferências se concentram na “Taça Gourmet”, uma taça de vidro, revestida de chocolate, sorvete e diversos complementos. “Nós investimos na produção das taças porque é uma opção para quem gosta de algo mais sofisticado. Sem contar que elas são econômicas, pois servem de 2 a 3 pessoas”, alegou o responsável.

Os picolés também estão na lista de procura da população, especialmente o Itu. É o que afirma o proprietário de outra sorveteria na Cidade Feitiço. “O Ituzinho tem enorme saída, acredito que pelo fato de ser picolé com recheio. Dá para fazer uma mistura de sabores infinita”, disse.

No Brasil, o dia do sorvete foi instituído pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) com o objetivo de celebrar o início das temperaturas mais altas do ano, já que é nesta época que o consumo de sorvete no país aumenta. “Como já começou a primavera, nossa expectativa é triplicar as vendas. Nessa época, costumamos inserir novas opções de sabores no cardápio, fazemos um teste e se tiverem boa aceitação elas permanecem. O segredo é inovar”, contou um dos proprietários.

ORIGEM

Acredita-se que o sorvete surgiu há mais de quatro mil anos na China, a partir de uma mistura de leite, arroz e neve, formando uma sobremesa que se assemelha a um granizado contemporâneo. Apenas no século XIII, através do explorador Marco Polo, que se aventurou por terras chinesas e lá aprendeu o processo de confecção do sorvete, é que esta iguaria chegou à Europa.

No Brasil, de acordo com a coleção de cartões da cidade de Washington Magalhães, a produção iniciou-se com o picolé, em Cataguases, Minas Gerais, no final do século XIX. Mas outras histórias dizem que o sorvete começou a ser confeccionado no ano de 1934, na cidade do Rio de Janeiro, quando chegou, vindo de Boston, um navio com um carregamento de pêssego natural.

