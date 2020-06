DJ Juninho Vai Promover Live Solidária Com Arrecadação de Alimentos Aos Profissionais de Eventos

Com viés 100% solidário o DJ Juninho vai promover no próximo sábado, dia 27 de Junho, às 21h, uma live em prol dos profissionais de setor de eventos. O objetivo da ação é ajudar os profissionais que perderam a fonte de renda devido à pandemia provocada pelo Coronavírus. A playlist preparada conta com muita música eletrônica e hits da atualidade.

Em entrevista ao O Regional, DJ Juninho contou que promover uma live nunca esteve nos planos, mas diante do atual cenário, foi à forma que o profissional encontrou para ajudar o setor de eventos. “Com muita sinceridade não tinha a menor vontade de fazer, apesar de as LIVES terem se tornado uma tendência nos tempos de isolamento social. Porque no início das medidas restritivas eu estava até gostando da situação e aproveitava o tempo para descansar e curtir os filhos, já que isso era algo raro, pois trabalhava muito. O tempo foi passando e fui entendendo a gravidade da situação. O setor de eventos congelado e os profissionais passando por seríssimas dificuldades. De forma simultânea, amigos e familiares clamavam, por uma LIVE, sério; clamavam. Eu pensava que era uma ação da família, tipo todos unidos pela manutenção da minha autoestima num momento difícil. Mas quando pessoas que eu nem tinha contato, começaram a pedir minha LIVE nas redes sociais, aí entendi que realmente uma boa parte do público ver meu trabalho, meu show. Aí decidi fazer, com muito carinho. Ao mesmo tempo, como convivo diretamente com pessoas que dependem do setor de eventos, percebi que essas pessoas estavam passando por seríssimas dificuldades e ainda não tinham sido lembradas pelos promotores de LIVES. Essa união da vontade de muitas pessoas em ver uma LIVE minha e a necessidade de ajudar muitos companheiros de trabalho com quem convivo há anos, e dezenas de outras famílias que dependem do setor de eventos foi a química que me fez tomar a decisão”, explicou Juninho.

Juninho ainda falou que a expectativa é poder ajudar o maior número de profissionais. “Na prática a expectativa é ajudar a todos deste setor que realmente estiverem precisando. É uma crise sem precedentes. A grande maioria não consegue ganhar um centavo com o seu trabalho desde o mês de março”, destacou.

Para doação e distribuição dos alimentos arrecadados será feita uma triagem. “Todo o processo terá cinco fases. A primeira fase consiste em registrar todas as doações. Não divulgaremos a quantidade que cada pessoa doou e sim apenas agradeceremos a cada doador. Entendemos que todas as ajudas são importantes, independente da quantidade, cada um ajuda como pode, juntos somos mais fortes. A segunda fazer será a coleta de todas as doações nos endereços definidos pelos doadores.

A terceira fase será a organização das doações e a montagem das cestas básicas já que muitas cestas virão prontas e muitas alimentos avulsos. A quarta fase será cadastrar todos os profissionais de eventos e verificar se realmente atuam neste segmento. A quinta fase será a fase de entrega dos alimentos. Como estamos sem eventos, minha empresa, que está ociosa, com a ajuda de alguns voluntários cuidará de toda logística de coleta, organização e entrega”, complementou.

As doações já podem ser feitas através do WhatsApp (17) 98820-1492 que será o mesmo número divulgado durante a Live.

O show será transmitido pelas redes sociais: Instagram: djjuninhocatanduva | Facebook D.J. Juninho e Youtube: DJ Juninho Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

