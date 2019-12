Divulgada a Ganhadora Da Bicicleta Em Sorteio Do Shopping Popular

A ganhadora da bicicleta no sorteio realizado no Shopping Popular Alípio Gomes foi Elaine Marques. Ela que é moradora do Parque Glória IV, já começa o ano pedalando, já que levou para casa uma bicicleta, prêmio da campanha de Natal do centro comercial. A doação foi feita pelo Fundo Social de Solidariedade.

O sorteio foi realizado na segunda-feira, (23), na presença de comerciantes e clientes. Como Elaine estava trabalhando, o marido dela foi o responsável por receber o prêmio nesta sexta-feira, (27). A compra vitoriosa foi realizada no Box 37. “Procuramos incentivar ao máximo os empreendedores do Shopping Popular para que cresçam e se desenvolvam e a época do Natal é a mais propícia. Esse foi o melhor Natal dos últimos anos”, destaca Fabio Rinaldi Manzano, secretário de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho.

Para participar, o cliente precisava realizar a compra nas lojas participantes. Cada comerciante definiu a forma como o consumidor poderia obter seu cupom. Com variedade em eletrônicos, artigos de lazer, moda e ampla praça de alimentação, o Shopping Popular é administrado pela Prefeitura e possui 66 boxes comerciais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local