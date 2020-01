Divulgada a Data de Inscrições Para Concurso de Desenho da Bandeira Nacional

As inscrições para “1º Concurso Sua Arte no Livro Didático” começam em 21 de fevereiro, de acordo com edital publicado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para participar, alunos de escolas públicas do ensino médio devem desenhar uma versão original e criativa da Bandeira Nacional.

As melhores artes da Bandeira Nacional serão impressas na quarta capa dos livros didáticos do Ensino Médio de 2021, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), responsável pela distribuição de obras didáticas, literárias e pedagógicas para alunos e professores das escolas públicas de educação básica.

Os cinco primeiros colocados no concurso — um de cada região do país — vão ganhar um computador, uma viagem à cidade de São Paulo para a premiação do concurso e ainda a inserção da arte no Livro Didático de 2021.

Já os cinco segundos colocados — também um de cada região — serão premiados com tablet e viagem para a capital paulista. Os diretores e escolas dos estudantes vencedores recebem uma placa de participação. Os resultados serão divulgados em 03 de agosto. A cerimônia de premiação será realizada na Bienal do Internacional do Livro, em São Paulo.

Para se inscreverem, os diretores das escolas públicas devem indicar a participação dos alunos do ensino médio, pelo site do FNDE, de 21 de fevereiro até 15 de abril e a divulgação preliminar dos resultados será em 15 de junho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local