Diversos Pontos da Cidade Recebem Sarjetões Para Melhorar Vazão da Água

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, está executando a implantação de sarjetões. O objetivo é garantir a vazão correta da água, para evitar o surgimento de buracos nas ruas, além de trazer segurança aos motoristas para prevenir a aquaplanagem, por exemplo.

O trabalho é executado em diferentes pontos da cidade. Entre os locais que receberam as obras estão: o cruzamento da Avenida Palmares com a Rua Estância, no Glória, a Rua Inglaterra, com a Jair Juliano Pozetti, no Cidade Jardim. Além da Rua Waldecir dos Santos com a Edevarde Maresini; Rua Itapeva com a Altinópolis; Rua Nair de Freitas, com a Pedro Hernandes; Rua Esmeraldas com a Camélias, São Lourenço com a Paranaguá, Iracemápolis com a Paranapuã, Eden Bottura, com a Joana Palmeira de Lima, Maracaí com a Pérola, Vera Cuz com a Pérola, Andradina com a Cafelândia, Jussari com a Cruz das Almas e Manoel Luis Supi com a Jornalista Sérgio Dias.

Os sarjetões de concreto desempenham papel importante para a drenagem, direcionando as águas pluviais para as bocas de lobo, evitando assim o empoçamento e o desgaste de pavimentação.

O jornal O Regional entrou em contato com a prefeitura para saber sobre os gastos destas obras, segundo a secretaria de obras não há valores, pois foram usados mão de obra e recursos próprios, que a prefeitura já tem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local