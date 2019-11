Distritos De Santa Rosa E Ururaí Recebem Operação Tapa-Buracos

Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a prefeitura do município de Santa Adélia está executando, desde o início do ano, uma operação tapa-buracos para recuperar as ruas da cidade. As equipes estiveram, recentemente, no distrito de Botelho, e nas últimas semanas também passaram pelos distritos de Santa Rosa e Ururaí.

“Já passamos por todos os bairros fazendo um trabalho minucioso para tapar todos os buracos e na semana passada a operação foi em Santa Rosa e Ururaí. O trabalho não para”, disse, em nota oficial, o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM).

A operação tapa-buracos tem como principal objetivo o de recuperar o pavimento desgastado naturalmente ou danificado após intervenções externas, permitindo, assim, que motoristas e pedestres circulem com mais segurança. Ainda de acordo com o prefeito, é de suma importância esta operação, sendo indispensável que as principais necessidades da população santa-adeliense sejam atendidas. “Levamos essa operação aos distritos, para que os moradores desses locais tenham vias sem buracos, para usar com segurança e mais comodidade”.

“Sempre procuramos estar atentos às demandas dos distritos de Santa Adélia. Todas as manutenções e reparos que realizamos no município, levamos aos distritos. Nossas equipes percorrem os locais para verificar o que estão precisando, e assim que possível, as melhorias são realizadas”, finalizou.

Da Reportagem Local