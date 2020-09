Distribuidoras Registram Aumento nas Vendas de Água Mineral Durante Pandemia

A pandemia provocada pelo novo coronavírus provocou crise econômica em diversos setores. Porém existem alguns ramos que estão conseguindo se manter e, em alguns casos, até aumentar seus negócios. É o caso da comercialização de água mineral nas embalagens retornáveis de 20 litros, que teve um aumento de 60% durante a pandemia.

A Equipe de O Regional entrevistou duas distribuidoras de Catanduva e ambas registraram alta no consumo doméstico. “No início da pandemia, os estabelecimentos não essenciais estavam com as portas fechadas, mas com o isolamento social, registramos aumento nas vendas de água mineral. Nós tivemos um aumento significativo e expressivo em embalagens de 20 litros retornáveis. Isso acontece devido a importância da água mineral no combate à covid-19, porque a água hidrata, ajuda a melhorar a imunidade e elimina as toxinas do organismo”, explicou Edilena, funcionária de uma das distribuidoras. Além do disparo nas vendas durante o período em que os comércios não essenciais estavam fechados, o clima seco e de altas temperaturas também é um dos fatores que tem contribuído com o setor. “Os galões duram menos nas casas e as pessoas também para se prevenirem de um possível racionamento têm comprado mais para estocar”, completou Adriana, atendente de uma das distribuidoras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local