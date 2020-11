Distorções em Reforma Tributária Podem Onerar Mais a Saúde e Provocar Desassistência

O SindHosp- Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo e a APM – Associação Paulista de Medicina, representando todos os serviços de saúde e médicos do estado de São Paulo, integram manifesto público de 72 instituições do setor de serviços, que alertam para forte aumento de impostos

Denuncia o documento, que “as principais propostas em discussão pela PEC 45/2019 e PL 3887/2020 apontam para forte aumento de tributos, com impactos bastante negativos nos setores de serviços, em especial que atendem a consumidores que não aproveitam créditos, no setor rural, em parte expressiva das pequenas e médias empresas e em diversas outras situações”. Os representados buscam consenso nacional.

“Quando mais de 75% do setor divergem das propostas tributárias apresentadas, é preciso que as lideranças políticas parem para ouvir e refletir”. Alertam sobre as gravíssimas consequências das propostas de reforma tributária em discussão. Serão prejudicados os consumidores, que arcarão com a maior parte do aumento de custos e o setor saúde, que sofrerá extinção de milhares de postos de trabalho.

Hospitais e médicos unem-se contra a proposta de reforma –

Estudo do SindHosp, mostra que o imposto pago pelas empresas de saúde do país vai subir de R$ 11 bilhões para R$ 15,6 bilhões. Para Francisco Balestrin, presidente do SindHosp, a proposta de reforma tributária como se coloca hoje no Congresso trará desemprego, fechamento de serviços de saúde, aumento dos preços de planos de saúde e afetará a qualidade do atendimento. “Lamentamos que justamente o setor da saúde- que tem papel fundamental no enfrentamento da pandemia- seja afetada drasticamente pela proposta de uma reforma irresponsável e perversa”, alerta o médico.

Da Reportagem Local