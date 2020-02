Disque-Dengue Registrou Mais 200 Denúncias em Janeiro

A Prefeitura de Catanduva em parceria com a Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) disponibilizou para a população um canal direto atuação no combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite dengue, zika vírus, febre amarela silvestre e outras doenças. O Disque-Dengue é um número de telefone com ligação gratuita e qualquer pessoa pode entrar em contato para denunciar possíveis criadouros do Aedes, seja em imóveis particulares ou áreas públicas.

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, a plataforma orienta a população a fornecer o máximo de informações possíveis no momento da denúncia, como endereço completo e pontos de referência, facilitando a atuação dos agentes de endemias, que vão até o local informado para averiguar a denúncia. Neste ano o Disque-Dengue registrou cerca de 282 denúncias em Janeiro.

Após a denúncia, mediante o acesso liberado para vistoria do imóvel, os agentes procuram por focos do Aedes, ou pontos que podem acumular água e serem utilizados para sua proliferação. O morador ou proprietário de imóvel recebe as orientações necessárias para eliminação eficaz dos criadouros. Uma nova visita pode ser feita posteriormente, para checar se as medidas foram colocadas em prática. Caso não tenham sido aplicadas as orientações, o responsável é notificado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Boletim Epidemiológico

Um novo boletim epidemiológico sobre dengue foi divulgado na última sexta-feira, 21 de Fevereiro. Catanduva tem 2080 casos positivos da doença, e outros 2995 exames ainda sem resultados. No total entre Janeiro e Fevereiro, foram 6.183 notificações. Não há informações sobre outras confirmações de mortes por dengue.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local