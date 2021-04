Disponível o 1º Concerto Digital da Banda Sinfônica de Catanduva no Youtube

O 1° Concerto Digital da Banda Sinfônica de Catanduva já está disponível no canal do YouTube para quem quiser prestigiar a boa música. Projeto aprovado pela Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020. A programação conta com as músicas marcantes como: Avengers: Endgame de Alan Silvestri, 1492 – A Conquista Do Paraiso de Vangelis, A Thousand Years de David Hodges & Christina Perri, All About That Bass de Kevin Kadish & Megan Trainor, Benediction de John Stevens, Firework de Katy Perry, Gabriel’s Oboe de Ennio Morricone, Skyfall de Adele Adkins & Paul Epworth, Also Sprach Zarathustra de Richard Strauss.

Ficha Técnica: Maestro: Guilherme Moreira, Produtor: Joao Paulo Martin, Spalla: Jasiel Moraes, Flautas: Kevin Silva, Isaias Bueno, Dudu Martins, Leo Barreto, Clarinetes: Jasiel Moraes, Carol Campos, Sax Soprano: Alex, Sax Alto: Gabriel Oliveira, Kalynca Gabrielle, Sax Tenor: Thiago Trassi, Luiz Santana, Sax Baritono:Edinho Castro, Trompetes: Matheus Campos, Breno Lopes, Andreia Bueno, Trombones: Matheus Abner, Rafael Ferreira, Juninho Moreira, Paulo “Bambu” Campos, Joabe Queiroz, Trompas: Joao Paulo Martin, Julio Cesar Rosa, Flavio Rodrigues, Adiel Machado, Duda Paschoal, Bombardinos: Julio Etore, Rafael Canossa, Tubas: Vangleibe Andrade, Eduardo Theodoro, Jonathas De Paula, Contra Baixo: Nathalia Pasqualatto, Percussao: Gabriel Nobre, Marcos Sampaio, Fernandinho Bonani, Isaque Rosa, Lucas Bueno, Equipe Tecnica: Tales Branco, Felipe Fernando, Vladimir Malfara.

Link para o canal e vídeo da apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=W1W4h Ky0fvQ.

Ariane Pio

Da Reportagem Local