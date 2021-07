Disponíveis 24 horas, canais digitais facilitam acesso dos clientes aos serviços da Energisa

Com praticidade e segurança, aplicativo Energisa On, site e Whatsapp oferecem os mesmos serviços das agências locais;

Empresa também dispõe do serviço de Call Center e agendamento para atendimentos presenciais nas agências

A tecnologia tem sido aliada de milhares de clientes que precisam dos serviços da Energisa Sul-Sudeste. Emissão da segunda via da fatura, consulta de débitos, pedido de religação e até negociação de dívidas podem ser acessados facilmente pelos canais digitais da empresa , 24 horas por dia. Além do aplicativo Energisa On, site e whatsapp, a distribuidora mantém o atendimento telefônico pelo Call Center. Para quem precisa do atendimento presencial, a Energisa oferece a opção de agendamento antecipado, garantindo comodidade e segurança aos clientes.

O diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste, Gabriel Alves Pereira Junior, explica que todas as alternativas de atendimento foram estrategicamente planejadas para tornar mais prático o relacionamento entre cliente e empresa. “Temos inovado em tecnologias com o propósito de facilitar o dia a dia das pessoas. Pelos canais digitais, os nossos serviços estão acessíveis ‘na palma da mão’, a qualquer hora do dia. Além da praticidade, o atendimento digital é uma segurança a mais nesse período de pandemia e isolamento social”, destaca.

Mesmo digital, a Energisa prioriza o atendimento personalizado, considerando os diferentes perfis de público. Para isso, tem investido na diversidade de canais, buscando melhor atender os clientes conforme as suas preferências.

Energisa investe em múltiplas plataformas digitais para facilitar acesso dos clientes aos serviços da empresa

Entre as plataformas mais acessadas, o aplicativo Energisa On está disponível gratuitamente para smartphone nas versões IOS e Android. Quem prefere o whatsapp, pode acionar a assistente virtual Gisa pelo número (18) 99120-3365. Com uma linguagem informal para tornar as interações mais ágeis, a ferramenta é interativa e intuitiva, o que facilita a localização do serviço demandado.

Pelo aplicativo Energisa On, clientes com smartphones podem resolver diversas demandas

“O cliente ainda tem a opção de ser atendido pelo nosso site ou Call Center, falando diretamente com um de nossos colaboradores. Esse é o diferencial da Energisa, que tem evoluído para corresponder às expectativas do público atendido”, garante Gabriel.

Pagamento facilitado

Quando a necessidade é pagamento de fatura da energia elétrica, a Energisa também facilita. Além do débito automático, é possível pagar a conta de luz pelo sistema PIX, que é rápido, fácil e seguro.

Com o PIX , o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Basta o cliente abrir o aplicativo da sua instituição financeira ou carteira digital, apontar a câmera do celular para o código QR Code Pix (impresso na conta de energia) e efetuar o pagamento. O débito é liquidado na hora.

Com horário agendado, clientes são atendidos nas agências da Energisa com todos os protocolos de segurança

Atendimento agendado

Mesmo com toda a praticidade dos canais digitais, há situações específicas em que o cliente precisa comparecer até uma agência da Energisa. Para facilitar esse deslocamento, a empresa oferece a oportunidade de agendamento antecipado nas agências de Catanduva e Novo Horizonte. O atendimento agendado é realizado de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h.

Basta acessar o site http://agendamento.energisa.com.br ou a Gisa, pelo número (18) 99120-3365, preencher algumas informações como cidade, serviço desejado, selecionar a data e o horário que quer ser atendido. Ao final desse processo uma senha será gerada. “É a mesma senha que será chamada em nosso painel de atendimento na agência, no horário marcado. Ela é pessoal e intransferível. Caso o cliente não compareça, a senha será cancelada”, reforça Gabriel.

No Whatsapp, Gisa é um dos canais de atendimento mais acessados pelos clientes

Obedecendo aos protocolos de saúde, apenas o solicitante do serviço poderá comparecer à agência e deve ter em mãos o número da unidade consumidora e seus documentos pessoais. Também é obrigatório o uso de máscara e, no local, poderá higienizar as mãos e se acomodar respeitando o distanciamento mínimo, como medidas de prevenção contra o coronavírus.

Com atendimento humanizado, colaboradores esclarecem dúvidas e dão orientações aos clientes

Conheça os serviços disponíveis nos canais digitais:

Emissão de segunda via da fatura

Alteração de data de vencimento

Consulta de débitos

Histórico de consumo

Declaração de quitação

Informar leitura

Débito automático

Negociação de dívida

Atualização dos dados da fatura

Cadastro da fatura por e-mail

Informar falta de energia

Alteração de carga

Religação de energia

Alteração de demanda

Nova ligação

Serviço: Canais Digitais da Energisa

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)

Gisa: (18) 99120-3365 (assistente virtual da Energisa pelo whatsapp)

Site: www.energisa.com.br