Dirigente do Bax Catanduva é Eleita Vice-Presidente da Federação Paulista de Basquete

A gestora e jogadora do time de basquete Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, Natália Burian, foi eleita no último dia 24 de Dezembro, como vice-presidente da Federação Paulista de Basquete.

A partir de agora, além do trabalho realizado em Catanduva, Natália vai trabalhar pela modalidade em todo o Estado de São Paulo.

De acordo com a Natália, o cargo de vice-presidente proporcionará maior valorização da modalidade em nossa cidade. “Eu fiquei lisonjeada com o convite do Presidente da FPB Ênyo Corrêa para fazer parte da chapa dele, na qual ele foi reeleito. Eu quero fazer o possível para fortalecer a nossa região. O que eu puder fazer pelo basquete eu farei”, destacou.

Para o início de 2020 a vice-presidente já possui alguns projetos. “Agora no começo do ano teremos uma reunião para discutirmos mais sobre a categoria base e adulto. O pessoal da federação está pensando em campeonatos, estão em busca de apoiadores. Acredito que no próximo ano teremos muitas novidades e uma melhora nos campeonatos”, finalizou Burian.

Fundada em 24 de Abril de 1924, a Federação Paulista de Basquete é uma entidade regulamentadora da prática esportiva do basquete no estado de São Paulo. Tem a sua sede localizada na Rua Frei Caneca nº 1407 na cidade de São Paulo. Teve como seu primeiro presidente Alberto Jackson Byington Júnior, e seu atual presidente é Ênyo Correia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local