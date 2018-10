Diretoria do Sindicato da Alimentação é Reeleita com 93,9% de Aprovação

A diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região (Sinal) foi reeleita com 93,9% de aprovação. Dos 923 trabalhadores que votaram, 867 optaram para a atual administração permanecer. Mesmo com apenas uma chapa inscrita, o Estatuto da entidade obriga a realização da eleição. Segundo o Estatuto da entidade, o quórum exigido era de 468 votantes. Ao todo, 1.403 pessoas tinham poder de voto.

De acordo com atual e reeleito presidente do Sinal, Sérgio Urize, a diretoria conta com quatro novos membros.

“A diretoria tem quatro novos nomes. Ficamos felizes de termos duas mulheres como dirigentes sindicais, o que prova a coragem feminina em encarar desafios”, destaca Urize.

A nova direção tem como objetivo dar continuidade nos trabalhos já realizados, de forma transparente e em prol da classe trabalhadora.

“Retomar os cursos profissionalizantes, estar ainda mais perto dos trabalhadores, realizando assembleias de forma contínuas, para saber as necessidades. Lutar para negociações dignas. Temos que desenvolver nosso papel com responsabilidade e seriedade. E é isso que continuaremos fazendo”, constata o presidente.

O novo mandato começa a vigorar em janeiro de 2019 e tem validade por mais quatro anos. A eleição aconteceu nos dias 26 e 27 de setembro e contou com a participação de sindicalistas de Jaboticabal, Olímpia, Pontes Gestal, Maracaí, São José do Rio Preto, Matão, Santa Rosa do Viterbo, Mogi Mirim e Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de dirigentes de outras categorias, como Saúde.

“O processo de apuração, que aconteceu na quinta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 19 horas, mostrou que a chapa vencedora (a única a se candidatar para o pleito) recebeu 867 votos. A diretoria foi reeleita com 93,9% de aprovação dos trabalhadores representados.

Foram contabilizados, ainda, 41 votos brancos (4,4%) e 15 nulos (1,6%). Quatrocentas e oitenta pessoas deixaram de votar, representando 34,2% do total”, informa a assessoria de comunicação do sindicato.

As 10 urnas responsáveis pela captação dos votos tiveram pontos fixos e itinerantes. Sendo cinco fixadas em locais estratégicos: uma na sede do Sindicato, Usina Cofco, Usina São Domingos, Usina Virgolino de Oliveira e Cocam. As demais foram espalhadas e percorreram várias empresas.

“A movimentação começou ainda no primeiro semestre, com a separação dos documentos dos componentes da diretoria para registro em cartório.

Em agosto, foi publicado edital em jornais de grande circulação para abertura do período de inscrição das chapas. Apenas uma se inscreveu e não houve pedidos de impugnação”, conclui o setor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local