Diretoria do Bax Catanduva Anuncia Comissão Técnica Para Temporada 2021

Na terça-feira, 05 de Janeiro, a diretoria do Bax Catanduva anunciou os membros da comissão técnica da equipe para a temporada de 2021; ano que promete ter extensa programação de competições. Os nomes são conhecidos pelos torcedores do basquete catanduvense e de confiança dos diretores do time. Cesamar Fernandes de Miranda continuará no comando da equipe. Quem permanece ao seu lado é a auxiliar técnica Tati Motta, que desempenhou a função no ano passado. Outra renovação foi com o preparador físico Michael Douglas Andrecioli. “Profissionais de nossa confiança e que desempenharam um papel importantíssimo na temporada passada. Esse trabalho mútuo trouxe crescimento para a equipe e acreditamos que, neste ano, conseguiremos alcançar mais degraus em nossa caminhada”, afirma a diretoria do Bax Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local