Diretoria da Unimed Catanduva Inaugura Nova Quimioterapia

O corpo diretivo da Unimed Catanduva inaugurou na quinta-feira, dia 11, a nova unidade de Quimioterapia do Hospital Unimed São Domingos (HUSD). Uma grande conquista para pacientes e corpo clínico. A nova ala é três vezes maior que a antiga unidade, de 38 metros quadrados.

“Nosso objetivo com este investimento é favorecer um ambiente com mais conforto aos pacientes, priorizando o atendimento humanizado durante o tratamento para que, assim, possam ter um restabelecimento mais rápido. Nossa maior satisfação é fazer com que o paciente receba um tratamento adequado”, disse o presidente do HUSD e da Cooperativa, o oftalmologista José Renato Pizarro. “A nossa demanda aumentou, o que nos fez necessitar de um espaço maior. Agora contaremos com um local funcional, com todo conforto possível, com melhor estrutura para o trabalho da equipe, oferecendo um tratamento cada vez melhor ao paciente”, disse o oncologista e coordenador da unidade de Quimioterapia, Antonio Angêlo Bocchini.

O espaço é totalmente climatizado e conta com local exclusivo para recepcionar pacientes e acompanhantes, oferecendo mais conforto a eles e, ao mesmo tempo, um ambiente melhor estruturado para a equipe multidisciplinar.

A inauguração contou com a presença de representantes da diretoria executiva e do Conselho Administrativo, além de colaboradores. Todos os cuidados preventivos relacionados à Covid-19 foram adotados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local