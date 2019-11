Diretoria Da FPA Realiza Homenagem A Funcionários Premiados No ‘Somos Sustentáveis’

Funcionários dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino que premiados no 2º Fórum Somos SUStentáveis, promovido pela Fehosp – Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, participaram de uma reunião da Diretoria Administrativa da FPA – Fundação Padre Albino na última terça-feira, dia 26 de novembro, em que foram homenageados.

O presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, lembrou que os dois hospitais da Fundação foram os últimos admitidos no programa Santas Casas SUStentáveis, em 2015, e que sempre são muito bem avaliados, classificando-se entre os melhores do Estado. Em nota oficial enviada divulgada pela Fundação, o presidente agradeceu e cumprimentou os funcionários pela premiação e destacou que além do mérito profissional, eles estão envolvidos com a instituição. “Essas iniciativas e inovações trazem economia para a Fundação e qualidade nos serviços prestados à população. Todos ganham com isso, inclusive outros hospitais, que passarão a adotar as novidades”.

Conforme já divulgado pelo O Regional, os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos apresentaram suas experiências exitosas nos três eixos. O Emílio Carlos ficou em primeiro lugar em ‘Sustentabilidade’ com o trabalho ‘Otimização da agenda médica ambulatorial e integralidade do cuidado com medicamento: resultados da implantação de consultório farmacêutico em hospital escola’, autoria do farmacêutico Belmiro Morgado Junior, e o Padre Albino em segundo lugar em ‘Qualificação da assistência e segurança do paciente” com o trabalho ‘Visita à maternidade: vinculação prévia, um direito da gestante’, da enfermeira Aline Cristina de Poli.

“Os trabalhos foram desenvolvidos em equipe e por isso, além de Belmiro e Aline, também participaram da homenagem os funcionários Eliezer Clemente Valle, do Hospital Emílio Carlos, e Maristela Paiva Neves, do Hospital Padre Albino, e os administradores Benedito Carlos Rodrigues e Renata Rocha Bugatti. De férias, a funcionária do HPA Ana Laura Ribeiro Flores foi representada por Renata Bugatti”, finaliza a informação.

