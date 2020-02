Diretoria Da Associação Mahatma Gandhi Visita o Instituto Estadual Do Cérebro, No Rio de Janeiro

Na última terça-feira, 19 de fevereiro, diretoria da Associação Mahatma Gandhi visitou as instalações do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro-RJ, incluindo Marcelo Fernandes, vice-presidente; Dr. Jupiracy Gomes Damasceno, diretor técnico; Dr. Luciano Lopes Pastor, presidente; David Rodrigues, Gerente Administrativo e Dr. Dilson da Silva Pereira, Diretor Geral.

No último mês de janeiro a Associação Mahatma Gandhi assumiu a cogestão do Instituto no modelo de parceria público-privada, que possibilita agilidade nas decisões, rapidez na manutenção dos equipamentos e maior eficiência no cumprimento das metas, determinadas e auditadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, atendendo somente ao SUS.

Para o vice-presidente Marcelo Fernandes, “esta visita foi de extrema importância. Nossa equipe já está atuando e plenamente integrada na busca de oferecer o melhor aos pacientes e pudemos conferir isso pessoalmente. E, como catanduvense, posso afirmar que é um grande orgulho saber que uma instituição de Catanduva é hoje a responsável por tantas unidades de saúde no Brasil e, agora, com este renomado Instituto do Cérebro, credenciado como centro de referência internacional para treinamento de neurocirurgia, pela Federação Mundial de Sociedades Neurocirurgia, sediada em Genebra (Suíça)”.

“Sabemos das responsabilidades que é assumir a gestão de uma instituição de saúde desse porte, porém nosso histórico como gestor de saúde nos credencia a buscar desafios maiores, com a certeza de que contamos com infraestrutura suficiente para superarmos as expectativas”, afirmou o presidente Dr. Luciano Lopes Pastor, acrescentando ainda que “a qualidade e o reconhecimento do trabalho que a instituição realiza em cinco Estados Brasileiros, em mais de 20 municípios, é motivo de orgulho também para todos os catanduvenses, uma vez que foi a partir do Hospital Mahatma Gandhi que nasceu a Associação e é em Catanduva que funciona nossa sede e onde fazemos a gestão da UPA e de todas as UBSs, gerando empregos e recursos que movimentam a economia local”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local