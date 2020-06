Diretor Cultural De Catanduva Promove Semana De Bate-Papo Com Vários Convidados

O ator e diretor de Teatro Rafael Back convidou vários artistas catanduvenses para um encontro online durante essa semana. Os temas das conversas são eixos condutores sobre Cultura e arte onde os convidados vão falar sobre arte para além do entretenimento.

O objetivo dos artistas de Catanduva é promoverem um bate papo online para falarem sobre cultura e arte.

“Muitas pessoas pensam em arte apenas como forma de lazer e entretenimento e isso é um pensamento raso, com essas conversas poderemos ampliar os horizontes de conhecimento onde quem participar vai ver que a arte e a cultura são muito importantes para o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade”, comentou Rafael Back

O primeiro encontro aconteceu na ontem (15) com o Bailarino e Ator André Perosa, onde conversaram sobre viver de arte e cultura como economia.

Hoje (16) a convidada será a Educadora Musical e Produtora Cultura, Marcela Milani falando sobre Cultura em tempos de pandemia, já na quarta feira (17) tem a presença do escritor e poeta, Eduardo Benetti falando sobre Cultura aliada a Educação. Na quinta- feira (18) o empresário David Guilherme fala sobre Cultura e Tecnologia e para fechar a semana, na sexta-feira (19) a Musicista e arte educadora, Maju Malavaes falando sobre a diferença entre arte e cultura. Os encontros acontecem sempre às 20h no Facebook do Rafael Back.

Para quem quiser acompanhar é só acessar a página do diretor: https://www.facebook.com/rafaelback23.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

