Diretamente de Elisiário, Grupo de Jovens Visita Recanto Monsenhor Albino

O Grupo de Jovens Yashua, da Paróquia Imaculada Conceição de Elisiário realizou, na tarde do último domingo (16), uma visita ao Recanto Monsenhor Albino. Na ocasião, os jovens proporcionaram momentos de lazer e religiosidade com os idosos. Foram 18 jovens que saíram de sua cidade trazendo alegria para cerca de 50 idosos que vivem no local. Além das atividades desenvolvidas, o grupo elaborou um mimo especial de natal para os velhinhos: cada um recebeu um presente contendo meias e produtos de higiene pessoal.

Ao Jornal O Regional, as coordenadoras do grupo Dayana Querino e Ana Carolina Ferraz contaram como surgiu a atitude solidária. “Nosso grupo começou um projeto que chama ‘Abrace Uma Vida’, onde desenvolvemos ações comunitárias, fazemos orações e visitas onde sabemos que existem pessoas precisando. Escolhemos o Recanto através de uma postagem nas redes sociais que divulgava a campanha ‘Mãos de Natal’, pela qual era possível adotar um idoso e entregar a ele um presente de natal. Foi assim que conversamos com a equipe responsável pela campanha e descobrimos o que eles estavam precisando”, conta Dayana.

“Nós sempre tivemos a ideia de passar uma tarde com os idosos, seja simplesmente para levar uma palavra de conforto. Felizmente nós conseguimos o apoio de um estabelecimento que nos ajudou com doações de produtos de higiene e conseguimos montar as lembrancinhas para todos os idosos. Levamos cachorro quente e bolo, cantamos, fizemos orações e visitamos os quartos onde estavam os idosos acamados. Foi uma experiência muito gratificante”, comenta Ana Carolina.

Ainda de acordo com as coordenadoras esta é a primeira vez que o grupo realiza esse tipo de atividade. Porém, devido ao bom resultado do trabalho, a equipe já prepara ações solidárias para o próximo ano. “Hoje, nós avaliamos de extrema importância este tipo de atitude. Nós aprendemos muito com as pessoas e elas aprendem com nós. É inexplicável a sensação. Nos emocionamos com uma senhora em seu leito, que quando perguntamos se ela gostaria de pedir algo para Jesus, ela respondeu que só queria agradecer por nós estarmos lá”, revela Ana Carolina.

“Esse foi um dos momentos mais incríveis, porque percebemos o quanto muitas vezes somos ingratos, ao reclamarmos das situações da nossa vida. Não tenho palavras para descrever o quanto foi emocionante ver um sorriso no rosto de cada idoso que estava lá. Nós percebemos que não precisamos de muito para ser feliz, basta ser de coração”, finaliza Dayana.

‘MÃOS DE NATAL’

Na última sexta-feira (14), a Fundação Padre Albino promoveu o encerramento da campanha ‘Mãos de Natal’. A campanha foi realizada pelas redes sociais: Imagens das mãos dos idosos com descrição dos presentes desejados por cada um foram postadas no Facebook do Recanto Monsenhor Albino. Foram 50 que se sentiram amados e tiraram um sorriso do rosto ao receberem os pacotes com alguma lembrancinha. Até mesmo aqueles acamados, não deixaram de ser beneficiados pela campanha. A entrega dos presentes contou com a presença de Papai Noel.

Da Reportagem Local