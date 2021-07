DIREITOS: Sindicato denuncia irregularidades trabalhistas da administradora do Restaurante Popular

Entre problemas apontados estão rescisões não pagas, FGTS e INSS em atraso e salário abaixo do mínimo da categoria

O Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Fast-Food de Catanduva e Região (Sinthorcat) denunciou à Prefeitura uma série de irregularidades que estariam sendo praticadas pela empresa paulistana Nascente Refeições Coletivas, responsável pelo Restaurante Popular de Catanduva desde 2016.

Segundo a entidade, a empresa está irregular e vem descumprindo cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

“O Sindicato tomou ciência através de uma denúncia de funcionário e levantou algumas divergências. Entramos em contato com a empresa, não houve acordo para regularização, sendo assim entramos com um pedido junto á Prefeitura, Câmara Municipal e Secretaria de Assistência Social para tentarem entrar num acordo e regular o mais breve possível a situação dessa empresa”, aponta o presidente Hilário Lopes da Silva Neto.

Entre as irregularidades apontadas estão rescisões sem o pagamento no prazo, FGTS e INSS em atraso, pagamento de salário fora do prazo estipulado e em valor divergente com o mínimo da categoria, acordo de redução sem aval do sindicato e descontos em holerites de forma indevida, sem anuência do trabalhador.

Segundo Neto, o contrato de prestação de serviços se encerra em 18 de outubro. “Como a atual administração não vem observando essas divergências, se o município cobra e essa empresa não repassa, alguma coisa está sendo feita de errado.”

A preocupação, diz o presidente, é que não venha ocorrer o que aconteceu com as organizações de saúde, que a Prefeitura está tendo que arcar com dívidas de contratos anteriores. “A Secretaria de Assistência Social respondeu nosso questionamento e informou que está buscando a regularização”, completou.

A reportagem de O Regional também questionou a Prefeitura de Catanduva sobre os problemas apontados e quais medidas serão tomadas para saná-los. Não houve resposta até o fechamento desta edição.

Guilherme Gandini

Editor-Chefe