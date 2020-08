DIREITO EM FOCO: Ao combate! Até à extinção!

A Lei nº 12.318/10 —— que, em 26 deste mês de agosto completa 10 anos! —— fixou o conceito de alienação parental. Estabeleceu comportamento tanto para o genitor que sofre as consequências como punição para o outro. O objetivo do legislador é claro: combater, até à extinção, a alienação parental. Hoje não é difícil depararmo-nos com exemplos concretos da espécie: um dos pais estimula a criança a repudiar o outro. Esse quadro, comumente, surge quando da separação do casal. E envolve, por via de consequência, a guarda dos filhos. A alienação parental tem idoneidade suficiente para gerar danos expressivos na criança e no adolescente.

No passado, a família tinha função econômica. Prezava a unidade produtiva e funcionava como espécie de seguro contra a velhice. Daí o significativo número de descendentes, sob o comando do patriarca. O tempo —— soberano em suas determinações —— trouxe mudanças acentuadas nesse quadro. Como resultado, cada qual passou a ter garantida sua satisfação, seu bem-estar e o desenvolvimento adequado de sua personalidade. Afinal, na natureza não há recompensas. Nem castigos. Há apenas consequências.

Da evolução da família e de seus componentes, destacam-se o afeto e a atenção em relação aos melhores interesses dos filhos —— outrora relegados a plano secundário —— e da presença indispensável de ambas as figuras parentais no desenvolvimento da prole.

Não há como abordar o tema alienação parental sem pontuarmos seus efeitos e suas consequências, nefastos para as crianças, para os adolescentes e para toda a sociedade.

A síndrome tende a brotar a partir das disputas judiciais pela guarda dos filhos. Os processos tendem a colocar em evidência sentimentos como traição, abandono, ira, angústia, desprezo, perda, ódio. Exatamente aí é que os filhos passam a ser massa de manobra. Entram em cena o capricho pessoal e o egoísmo. É a maldade explícita ema ação.

A alienação parental resulta de trabalho reiterado, constante, silencioso, operado pelo alienador. E, por fim, chega o momento em que a estratégia de eliminar os vínculos dos filhos para com o progenitor-alvo entra em cena. Como ingrediente, começam as maquinações —— inocentes, na aparência, deletérias no resultado —— consistentes de alegações para impedir visitas do outro genitor, aquele que não tem a guarda do menor: «nosso filho não está bem, teve febre, não pode sair»; «ela está diante de compromisso social intransferível: é aniversário da melhor amiga dela, ela não pode faltar»; «ele teve dor de cabeça; portanto, não convém se expor, saindo de casa!». Assim se apresenta a dificuldade de contatos. Não raras vezes, informações importantes são omitidas, em nome da sabotagem. E tudo mais que a mente humana pode conceber. Há aí autêntico esmero na selvageria!

O que caracteriza tal síndrome é a patologia jurídica caracterizada pelo abusivo exercício do direito de guarda, vitimando o menor, que passa a viver contradição de sentimentos, até chegar ao rompimento do vínculo com o genitor que não é o guardião. O guardião passa a manipular o filho com uso das mais diversas táticas, verbais e não-verbais, distorcendo a realidade para que este passe a acreditar que foi abandonado, física e emocionalmente, pelo outro genitor. Nesse contexto, há a tendência de o filho tomar o alienador como o mocinho de seu filme pessoal e o outro, no polo oposto, passa a ser o bandido de plantão. E quem sai destroçado de embates da espécie é o menor. Afinal, ninguém é invulnerável. Nem a freira em sua cela. Nem o tirano cercado por suas legiões. O quadro assim estabelecido transfere o seu objeto do concebido para o viável e —— com certeza! ——para o possível.

Há sórdido argumento adicional: denúncia de hipotético abuso sexual por parte do outro cônjuge. É a presença da falsa denúncia! É a pior ideia no contingente das más ideias. O guardião tenta lograr vantagem da lavagem cerebral em andamento. Aproveita-se do fato de a mente do filho ainda estar em desenvolvimento. E há, aí, a capacidade de absorção para receber sementes de ódio, rancor, raiva, medo, todos filhotes dos problemas mal resolvidos, em constante fermentação.

É preciso interromper o circuito maléfico da alienação parental. A sociedade repudia tal conduta. Quando um genitor demonstra não ter condições de cuidar de sua prole, composta por menores, é evidente que não está apto a ser guardião e educador.

Para ilustrar, vem a talho de foice a notícia que, na época, estarreceu o mundo, hoje colhida de recorte do Corriere Della Sera, jornal italiano. Chamaremos, por razões óbvias, o pai de Sr. Agá e a mãe de Srª. Eme. A situação entre eles se definhou no esquema tradicional. Para a filha, sob guarda da mãe, foi endereçado contingente de sementes do mal, com ao escopo de tisnar a imagem do pai. A genitora e guardiã chegou ao ponto de alegar, como se verdade fosse, para daí tirar evidente proveito, que a filha estava sofrendo abuso sexual por parte do pai. A menina, de 11 para 12 anos, ouviu nitidamente a mãe dizer isso ao telefone, verdadeiro acinte à sua dignidade. O tom era de confidência. A genitora, no momento, estava recorrendo à pose de heroína para esconder o papel de vilã. A menina ouviu e ficou horrorizada. Enfurecida. Sentiu-se ultrajada! Enganada! O abuso noticiado nunca ocorrera! Nunca! Ela sabia mais que ninguém: aquele comentário era falso e sórdido! Ela não iria aceder passivamente, deixar passar em branco tamanha safadeza, fabricada por sua mãe, em prejuízo dela e de seu pai. Mergulhada em sua vergonha, com um revólver fosco, comprimido entre suas pequenas mãos, não disse palavra. Puxou o gatilho. A arma estava apontada para a Srª Eme.

A garota sentiu o coice da arma e assustou-se com o estampido. A asrma caiu. Ela não teria condições de dar outro tiro.

Tampouco seria necessário.

A sina daquela pequena família deixou, num átimo, o âmbito do Direito de Família para o terreno do Direito Penal.

FINAL SUGERIDO PELO MARCO

Marcílio Dias

Advogado

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook