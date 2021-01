Direito do Imes Catanduva Entra na Lista de Melhores Faculdades do Estado

O curso de Direito do Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes) Catanduva entrou na lista das melhores faculdades de Direito do estado de São Paulo.

O curso é o sexto melhor, de acordo com o Ranking Universitário Folha, divulgado recentemente e tem como base o número de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O curso de Direito do Imes é o único da região incluído na lista. “Essa é uma notícia e tanto para nós, do Imes. Tudo graças ao empenho dos alunos, da coordenação, dos professores e funcionários que fazem acontecer”, comentou a diretora do Imes, professora Maria Lucia Miranda Chiliga.

O curso, segundo a diretora, visa à formação de egressos que tenham sucesso no exame da Ordem, demonstrando que possuem capacidade, conhecimento e práticas necessárias ao exercício profissional. Para isto, desde o início, os alunos são preparados para a obtenção de êxito no referido exame, tornando-se apto ao exercício da profissão.

“Trata-se, indubitavelmente, de status que deve ser considerado por aqueles que desejam um curso que, realmente, prepara seus alunos para o exercício a possibilidade de atuação profissional”, finalizou.

Karla Konda

Editora Chefe