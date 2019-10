Diogo Almeida Faz Show De Stand-Up Comedy Em Catanduva No Dia 24

Neste mês de outubro, em que se comemorou o Dia do Professor, o Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva irá trazer o show de comédia ‘Vida de professor’, com o humorista Diogo Almeida. A apresentação será no dia 24 de outubro, no Teatro Municipal Aniz Pachá. Haverá duas apresentações: a primeira às 19h30 (com a sessão já esgotada), e às 21h30 (ainda com ingressos disponíveis).

“No stand-up que já rodou diversas cidades do Brasil, Diogo Almeida, que já deu aulas para adolescentes, retrata o dia a dia e os dilemas dos professores em sala, com situações reais e um humor afiado”, diz a sinopse da apresentação em nota oficial divulgada pelo Imes.

O evento terá toda a renda revertida em prol da Associação Sempre Viva. Aos interessados, os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Municipal e na CNA Idiomas (que fica localizada na rua Bahia, esquina com a Amazonas). Eles custam R$ 100 a inteira e R$ 50 meia.

Meia-entrada

Quem tem acesso à metade do valor do ingresso, de acordo com a lei 12.933/2013, são: idosos (para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento); doador de sangue (para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual); professores (para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento); portador de câncer (portadores de câncer, com o devido comprovante) e estudantes, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes.

Da Reportagem Local