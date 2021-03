Diocese de Catanduva se Prepara Para Ganhar Dois Novos Diáconos

Em junho, a Diocese de Catanduva ganhará dois novos diáconos. São eles: Tales Eduardo Gasparini e Weisller Jefferson dos Santos.

As ordenações foram marcadas após reunião com a equipe de formadores do Seminário Nossa Senhora da Esperança e o bispo diocesano, Dom Valdir Mamede.

Os acólitos que serão ordenados diáconos transitórios, atualmente exercem seus estágios pastorais nas Paróquias de Santo Antônio em Pindorama e Santo Expedito em Catanduva, respectivamente.

“Rezemos e louvemos agradecidos ao Senhor pela vocação destes nossos irmãos e peçamos a Deus que os conduza na realização do serviço de qualidade que prestarão à Igreja e a todo povo de Deus”, destacou o Bispo Diocesano, Dom Valdir Mamede.

Após anos de estudos, trabalho pastoral e discernimento vocacional, os dois diáconos eleitos irão receber o sacramento da ordem no grau do diaconato em duas datas distintas: O acólito Tales Eduardo Gasparini, será ordenado diácono no dia 25 de junho, às 19:30h em Pindorama, na Paróquia Santo Antônio. Já o acólito Weisller Jefferson dos Santos, será ordenado diácono no dia 18 de junho, às 19:30h em Catanduva, na Paróquia de Santo Expedito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local