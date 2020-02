Diocese de Catanduva Realiza Hoje Evento em Comemoração aos 20 Anos

A Diocese de Catanduva vai realizar neste domingo, 09 de Fevereiro, um evento em comemoração aos 20 anos. Na programação haverá show, pregação e adoração com a presença do cantor Eugênio Jorge e a Santa Missa com o Bispo Dom Valdir Mamede e todos os padres da Diocese. O evento será no Colégio Jesus Adolescente das 14h às 21h.

“A nossa expectativa é enorme, ou seja, queremos que as pessoas de boa vontade da região, sobretudo os que congregam conosco na Igreja Católica, possamos nos reunir de fato e agradecer a Deus”, destacou o Bispo Dom Valdir Mamede.

A partir das 14h haverá a celebração da Eucaristia que será o ponto culminante de toda a atividade e também haverá praça de alimentação. O local foi projetado com riqueza detalhes para que todos os fiéis fiquem confortavelmente instalados e participem desse momento especial para a Diocese.

“É uma ocasião impar para que possamos agradecer a Deus pela história que os nossos antepassados nos ajudaram a escrever e que agora está em nossas mãos para que continue sendo escrita”, destacou o Bispo Dom Valdir Mamede.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local