Diocese De Catanduva Divulga Tríduo Em Louvor À Santa Terezinha

A Pastoral Diocesana de Catanduva divulgou que teve início ontem, dia 28 de setembro, o tríduo em preparação para a festa de Santa Terezinha. O evento começou no sábado e se estende até amanhã, segunda-feira, dia 30 de setembro.

A programação conta com missas e pregações com temas específicos, e a de hoje, que terá início às 19h30, será sobre ‘Santa Terezinha, defensora dos prisioneiros’. Amanhã, às 20h30, será a vez da pregação ‘Santa Terezinha, solidária aos incrédulos’. “Na novena tivemos momentos de muita fé e emoção. A chuva de rosas caía sobre a cabeça das pessoas todas as noites, emocionava e mais ainda, quando passava entre o povo, a garota vestida como Santa Terezinha, entregando um botão de rosa, parecendo acertar a quem estava fazendo seu pedido, pois como reza a tradição, se receber a rosa, a graça está confirmada, tirava lágrimas dos olhos dos devotos. Eu mesma recebi a rosa no primeiro dia da novena, alcancei a graça que pedia. Os fiéis conheceram mais de perto a vida de Terezinha através dos temas trabalhados em cada noite. Terezinha é modelo de amor a Deus para as famílias, para os jovens. Precisamos muito de modelos assim, por isso divulguemos a vida desta santa para nossos filhos, netos e assim por diante, ao invés de inaugurarem cadeias, casas de recuperação, inauguraremos igrejas mais espaçosas e aconchegantes. Padre Jonas Pimentel e padre Jorge da Silva agradecem muito a presença de todos e contam com a participação nas noites da quermesse”, ressalta a responsável pela comunicação da igreja católica, Sônia Delgado Fernandes.

Já no dia 1º de outubro, haverá a celebração Eucarística às 19h30, presidida por Dom Valdir Mamede, Bispo Diocesano. No término da celebração, o bispo irá inaugurar o Relógio da Torre, com grande queima de fogos ao som da Banda da Polícia Militar de São José do Rio Preto. Logo em seguida, a nota oficial pontua que haverá a tradicional Noite do Pastel, e nos dias 4 e 5 de outubro, uma quermesse.

