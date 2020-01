Diocese de Catanduva Divulga Programação em Comemoração aos 20 anos

A Diocese de Catanduva vai realizar no próximo dia 09 de Fevereiro um evento em comemoração aos 20 anos. Haverá show, pregação e adoração com a presença de Eugênio Jorge e a Santa Missa com o Bispo Dom Valdir Mamede e todos os padres da Diocese. O evento será no Colégio Jesus Adolescente das 14h às 21h. “Nós vamos celebrar o 20º ano de criação e instalação da Diocese de Catanduva. É uma ocasião impar para que possamos agradecer a Deus pela história que os nossos antepassados nos ajudaram a escrever e que agora está em nossas mãos para que continue sendo escrita”, destacou o Bispo Dom Valdir Mamede.

O evento também é oportuno para interceder por aqueles que atuaram com maestria. “Nós olhamos para trás agradecemos a Deus pela atuação de Dom Celso Queiroz que foi o primeiro Bispo da Diocese, pedimos também a Deus que o conserve com saúde porque ele já está bem idoso, e atualmente, reside em São Paulo. Posteriormente por Dom Octacílio que passou por aqui durante um bom tempo, também Dom Eduardo que foi administrador apostólico. E agora, pelo nosso hoje da Diocese para que façamos honra a esses e continuemos evangelizando com qualidade”, ressaltou.

A programação incluirá diversas atividades. “A partir das 14h nós vamos nos reunir para celebrar a Eucaristia que é o ponto culminante de toda a atividade, mas também teremos inúmeras atividades que serão apresentações, shows musicais, praça de alimentação. Será um momento de gratidão a Deus por esse presente, essa gentileza d’Ele para conosco que foi não só a criação, mas a instalação da Diocese em Catanduva”, explicou.

Dom Valdir ainda nos contou sobre a expectativa para esse grande evento. “A nossa expectativa é enorme, ou seja, queremos que as pessoas de boa vontade da região, sobretudo os que congregam conosco na Igreja Católica, possamos nos reunir de fato e agradecer a Deus. O local do evento é muito grande e todos estarão confortavelmente instalados e poderão de fato participar, não só dos eventos outros, mas sobretudo da Eucaristia”, finalizou Dom Valdir.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local