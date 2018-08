A diferença no preço dos presentes para o Dia dos Pais chega a 158% em Catanduva. A maior diferença foi vista em grill que custava R$ 49,90 em uma loja e era vendido a R$ 129 em outra. Uma variação de R$ 79,10. Para chegar ao resultado, reportagem de O Regional analisou os preços dos produtos em cinco lojas de eletrodomésticos e eletrônicos.

Outros dois produtos também tiveram variação de preços. Em segundo lugar aparece o aparador de pelos. Enquanto um estabelecimento vende o produto a R$ 139, outro comercializa a R$ 179. Uma diferença de 28,7% e em dinheiro de R$ 40.

Em terceiro aparece um aparelho celular com 64 gigabits de memória. A diferença foi de 15%, já que uma loja vendia o modelo a R$ 1.499, enquanto que outra comercializava a R$ 1.299. Uma variação de R$ 200.

Um levantamento semelhante foi realizado em São Paulo pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). O líder de diferença de preços foi o grill chegando a 37,91%. O menor preço era de R$ 58, enquanto que o maior foi de R$ 79,99.

A segunda maior variação foi vista nos celulares, chegando a 35,49%. O maior preço era de R$ 1.499, enquanto que o menor foi de R$ 1.106,33. Já o aparador ficou com diferença de preço de 28,5%. Enquanto que o menor preço era de R$ 139,99 o maior chegava R$ 179,90.

O Procon aponta que é “fundamental pesquisar antes de realizar uma compra. Pesquisar em lojas virtuais é uma boa alternativa para analisar as características do produto, os modelos presentes no mercado e as diferenças e vantagens oferecidas por cada um, bem como o preço praticado. Tanto em lojas virtuais quanto em lojas físicas o consumidor deve verificar se o estabelecimento oferece desconto para o pagamento à vista. Na compra virtual, verificar ainda o valor do frete”, informa o setor.

No caso da compra parcelada, o estabelecimento deve informar, antes da compra, o valor do produto à vista, a taxa de juros e o valor total que será pago com o financiamento. “Além disso, é importante verificar o valor da multa e encargos por eventual atraso no pagamento. Tudo deve estar devidamente discriminado pelo fornecedor, em contrato, nota fiscal ou outro documento. No caso de parcelar a compra pelo cartão de crédito, é importante que o consumidor verifique se irá arcar com taxa de juros e qual será o valor de cada parcela e o valor total final”, finaliza o Procon.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local