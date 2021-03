Diferença de Preços em Produtos de Páscoa Chega a 44% em Catanduva

A diferença entre produtos vendidos na Páscoa, como ovos de chocolate e caixas de bombom pode chegar até a 44% entre um supermercado e outro em Catanduva.

Nossa reportagem utilizou os mesmos itens de produtos pesquisados pelo Procon-SP e as maiores diferenças foram notadas em quatro produtos.

A pesquisa foi realizada no dia 17 em seis supermercados de Catanduva.

A maior diferença está relacionada ao ovo de Páscoa Ferrero Rocher de 225 gramas. Enquanto em um estabelecimento comercial foi encontrado pelo preço de R$ 68,98, em outro, o valor era de R$ 99,90.

A caixa de bombons sortidos da Garoto teve uma diferença de preços de 33%. O menor valor encontrado foi de R$ 8,99 e o mais caro: R$ 11,99.

Em seguida vem a caixa de bombom da Ferrero Rocher com 12 unidades. Ela pode ser encontrada por R$ 28,99 a R$ 34,90. Barra de chocolate Alpino de 90 gramas custa de R$ 4,99 a 6,49.

A Escola Paulista de Defesa do Consumidor, por meio do seu Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP, comparou preços de produtos para Páscoa como caixa de bombons, ovos de Páscoa e tabletes de chocolates de diversas marcas, tipos e modelos. A maior diferença encontrada foi de 94,19% no tablete de chocolate Alpino de 90 g da Nestlé, que em um estabelecimento custava R$ 9,69 e, em outroR$ 4,99.

Entre os ovos de Páscoa, a maior diferença encontrada foi de 50,48% no Ferrero Rocher de 225 g, seu preço em um estabelecimento foi de R$ 89,99 e, em outro, R$ 59,80.

Nas caixas de bombons, a maior diferença foi de 81,51%: a caixa de Ferrero Rocher com 12 unidades custava R$47,50 em uma loja e, em outra, R$ 26,17

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas online de 2021 e 2020 constatou-se que houve, em média, acréscimo no preço médio nos bombons de 7,38% e nos tabletes de chocolate de 8,95%. Já o preço médio dos ovos de Páscoa apresentou decréscimo de 2,05%.

O levantamento foi realizado em nove sites, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Foram pesquisados 96 itens entre caixa de bombons, ovos de Páscoa e tabletes de chocolates. Só foram comparados os produtos encontrados em, no mínimo, três dos locais visitados.

Karla Konda

Editora Chefe