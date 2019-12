Dicas Pra Quem Não Vai Viajar E Pode Aproveitar As ‘Férias’ Em Casa

Estão em férias, mas a grana por aí está curta para viajar? Não deixe que isso a impeça de aproveitá-las! Passar as férias em casa pode ser uma boa oportunidade de você exercitar sua criatividade, desengavetar algum projeto antigo ou curtir um tempo a mais com os filhos ou amigos.

É claro que é sempre bom conhecer um lugar novo e sair da rotina. Porém, durante as férias, até mesmo na cidade pode se tornar algo completamente novo. Imagine andar de bicicleta mas não tinha tempo, até o parque do outro lado da cidade. Além disso, a rotina corrida faz a gente adiar projetos e ideias. Então que tal usar esse tempo livre para começar a estudar um novo idioma ou criar o seu canal no YouTube? Confira, a seguir, algumas dicas para você aproveitar as suas férias em casa!

Faça maratonas de séries – Se você passou de ano e agora está de férias, certamente é porque se dedicou bastante aos estudos, abrindo mão de algumas atividades para isso. O que significa que, provavelmente, as suas séries estão todas atrasadas.

Passeie ao ar livre – Sair de casa também está valendo, nem que seja para ir ali na pracinha. Passeios ao ar livre são uma excelente forma de curtir as suas férias também, ainda mais considerando o calor do verão — ficar em casa pode não ser a melhor opção. A não ser que o passeio seja para a casa daquele seu amigo com piscina.

Estude um idioma – Seja para entender melhor as séries, seja já pensando no mercado de trabalho que você vai enfrentar logo, aprender um novo idioma é sempre uma boa opção. Então, utilizar o seu tempo livre para estudar também pode ser uma boa ideia. Claro, ninguém quer passar as férias inteiras estudando. Portanto, separe um tempo por dia para isso, assim o estudo não fica chato.

Vá ao shopping com os amigos – Não precisa de muito para se divertir quando se está com os amigos, não é mesmo? Assim, até mesmo ir ao shopping pode se tornar um programão. Por lá, vocês podem escolher o que fazer. Ir ao cinema, lanchar, só aproveitar o ar-condicionado e ficar conversando — todas essas são boas opções.

Lembre-se dos jogos de tabuleiro – Jogo da vida, War, Detetive, Imagem e Ação, Banco Imobiliário. Lembra deles? Quem não tem, pelo menos, um desses jogos guardados no guarda-roupa? Os jogos de tabuleiro já foram muito famosos durante um tempo. Com a evolução tecnológica, no entanto, acabaram ficando um pouco de lado — mas nunca morreram.

Ariane Pio

Da Reportagem Local