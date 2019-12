Dicas Para Aproveitar A Ceia De Natal De Forma Saudável E Gostosa

Fim de ano é época de festas, encontros com a família e, claro, da celebração do Natal diante de uma mesa farta. O problema é que no dia seguinte muitas pessoas se arrependem dos excessos de comida cometidos durante as festas.

A nutricionista Fabiana Silva explicou que as carnes típicas do Natal são bastante calóricas. O tender, por exemplo, é derivado do porco, uma espécie de presunto, ou seja: industrializado e com alto teor de sal e gordura. Se quiser comer carne suína, opte pelo lombo pela parte mais magra do porco.

O peru deve ser consumido com moderação. Assim como as demais aves, o ideal é consumi-lo sem pele e com temperos caseiros.

Segundo a nutricionista, a farofa e arroz são presenças quase unânimes nas ceias de Natal, mas é possível deixar essas preparações mais saudáveis e nutritivas. Eles combinam com frutas secas, lentilha, legumes e castanhas. Saladas com sementes, batatas e diferentes folhas podem servir de entrada e contribuir para uma ceia mais colorida e rica em qualidade nutricional.

Fabiana conta que a venda das carnes já temperadas é algo muito comum e significa mais sal e mais gorduras saturadas adicionadas a elas. Para a saúde, as preparações caseiras são sempre a melhor saída. Além de garantir a origem do produto, você está consumido algo in natura ou minimamente processado.

“Utilize ervas frescas, secas, especiarias, alho, cebola e pimentas. Dá até para brincar com o doce e salgado ao fazer combinações que levem frutas. Preparar um molho de mel e laranja para regar as aves, por exemplo, dá um sabor diferente e muito saudável”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local