Dicas do Corpo de Bombeiros Para Usar Gás de Cozinha Com Segurança

O gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, é usado em quase todas as residências e pode ser o vilão da cozinha se não for manuseado com cuidado. É comum vermos acidentes que ocorrem por conta do vazamento de gás, e estes costumam causar grandes estragos.

De acordo com o Capitão do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, o cuidado maior deve ser com a instalação do gás. “É importante adquirir botijões em revendas autorizadas, elas representam sua segurança quanto a qualidade do produto. Outro ponto importante é averiguar se o botijão está em boas condições e deixá-lo do lado externo da residência. Ao instalar é necessário retirar o lacre, posicionar o regulador no local corretamente, segurar o bico do regulador na posição vertical e certificar-se de que a válvula de liberação de gás esteja fechada. Ao girar a ‘borboleta’ do regulador poderá ser ouvido um barulho característico ao escape de gás, a orientação é de que prossiga com rosqueando até que fique firme e o som do vazamento pare. Em seguida, a válvula de liberação do gás pode ser aberta”, comentou o capitão.

Outro item importante são os sinais de vazamento. “O primeiro sinal de vazamento é o cheiro característico que ele produz. Não acione o interruptor de luz e desligue a energia elétrica da residência. O correto é que utilize uma esponja ou pano, aplique espuma de sabão na junção do regulador com a válvula do botijão, o ideal é de que passe no inicio da mangueira junto à braçadeira. Caso haja formação de bolhas ou mais espuma no sabão, significa que há vazamento de gás, por isso, deve-se fechar a válvula de liberação do gás e retirar imediatamente o regulador, aplicar sabão na saída de gás, se persistir o vazamento deve ser solicitado a troca do botijão na revenda. Em caso de vazamento de gás com fogo, a orientação é de que retire as pessoas do local, mantenha a casa ou edificação aberta e ventilada para evitar acúmulo de gás. Se houver extintor de incêndio disponível, utilize o de Pó Químico Seco. Mesmo após a retirada do botijão com vazamento a edificação e o ambiente onde estava o gás deve permanecer aberto para a ventilação e exaustão do gás”, ressaltou.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros orienta que deve-se manter a calma, ligar 190 ou 193, informar o endereço da emergência, com nome da cidade, rua, número e algum ponto de referência. É importante confiar e responder as perguntas do atendente e só ligar nesses números em caso de emergência.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local