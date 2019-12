Dicas De Revisão Para Seu Carro Antes De Viajar Com Segurança

As festas de fim de ano estão chegando e você já deve estar pensando em pegar a estrada para se reunir com a família ou então passear durante os dias de férias, não é mesmo? Sempre planejamos esses momentos com entusiasmo e não vemos a hora de descansar a cabeça para aproveitar os dias de folga, mas, antes de chegar na parte da diversão, é preciso pensar no item mais importante da sua viagem: A segurança.

Mesmo que você não vá viajar longas distâncias, deve lembrar que nesta época do ano o trânsito tende a ficar intenso em todos os lugares, exigindo ainda mais a sua atenção e o bom funcionamento do seu carro. Para não esquecer nenhum detalhe na hora de fazer a sua revisão de final de ano, o mecânico Junior Ferranti deu algumas dicas que vão lhe ajudar durante o processo.

Pneus: verificar se há um bom estepe. Isso sem falar que ele é um item obrigatório de acordo com o Código Nacional de Trânsito e, obviamente, deve estar em condições de uso. Alinhamento da suspensão e balanceamento das rodas: pois geralmente seus sintomas de mal funcionamento costumam aparecer somente em velocidades mais altas: vibrações ao volante, no caso de uma roda desbalanceada; ou direção desalinhada. Suspensão: Rangidos, batidas secas ou ruídos que se assemelham a algo frouxo devem ser averiguados na sua oficina autorizada. As condições da estrada utilizada em trajetos diários podem levar a um desgaste de partes da suspensão antes do prazo previsto na revisão do veículo. Verificar os itens como triângulo, macaco, chave de roda e demais itens de segurança. Lembre-se também de checar o funcionamento do extintor de incêndio e se os cintos de segurança estão acessíveis. Fluidos : O fluido de freio, por exemplo, é responsável por transmitir a força do pedal até as rodas, e uma das suas principais características é absorver a umidade do ambiente. A troca deste fluido é necessária, pois o excesso de água pode prejudicar o sistema geral de frenagem, impedindo seu bom funcionamento e comprometendo a segurança do seu carro.

O mecânico recomenda procurar um bom profissional em mecânica para rever todos os itens e procedimentos para seguir uma boa viagem com segurança e conforto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local